Hackerato il profilo del reseller Ivan Szydlik: rubati contenuti e migliaia di follower - Hackerato il profilo del reseller Ivan Szydlik: rubati contenuti e migliaia di follower - Il noto reseller di preziosi è stato vittima di un attacco hacker che gli è costato migliaia di follower e centinaia di contenuti sottratti nel giro di poche ore. A denunciare quanto accaduto è stato ... ilgiornale

Ops! Mobile lancia le eSIM internazionali: ecco come navigare subito e dappertutto - Ops! Mobile lancia le eSIM internazionali: ecco come navigare subito e dappertutto - Il giovane operatore virtuale Ops! Mobile propone ai suoi clienti le eSIM internazionali per navigare a prezzi contenuti quando ci si trova all'estero, specie al di fuori dei confini europei. hdblog