Ha scioccato i benpensanti ma allietato gli italiani | Feltri difende il papa

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag – Secondo quanto hanno riferito alcuni vescoviFrancesco avrebbe detto, durante una riunione interna della Comunità episcopale italiana, che nei seminari “c’è troppa frociaggine”. Parole che, com’era facile aspettarsi, hanno avuto un vasto eco mediatico tanto che lo stesso pontefice si è dovuto scusare. Ad andare controcorrente ere Bergoglio ci pensa Vittorioin un video per Il Giornale. Il commento disul“Siamo rimasti, non dico, sconvolti ma divertiti da una dichiarazione diBergoglio, il quale inaspettatamente ha detto una frase che hadel politicamente corretto, ma che invece hai cuori di quasi tutti gli”,commenta così la notizia.

