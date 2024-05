Gymnastic Romagna Team Secondo posto amaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Il giorno dopo, a guardare verso l’alto dalgradino del podio, il sentimento più forte è quello del rimpianto. Perché ilpoteva davvero diventare campione d’Italia e lo era pure stato (virtualmente) fino all’inizio dell’ultima rotazione, quella a sbarra, nella finale a tre di serie A1 di ginnastica artistica. Ma una caduta, la seconda di giornata dopo quella arrivata agli anelli, ha infranto le legittimissime speranze di gloria della squadra cesenate, costretta a lasciare il passo al fotofinish alla Virtus Pasqualetti Macerata, che ha così confermato lo scudetto già messosi al petto lo scorso anno. Ai rimpianti serve però aggiungere in fretta la consapevolezza di aver comunque raggiunto un ottimo risultato, con in più tutto il tempo per rifarsi, vista la giovane età media di un gruppo, quello guidato dal tecnico Roberto Germani, che promette di riprovarci subito.