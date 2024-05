Guerra ultime notizie Strage per il raid di Israele a Rafah Ucraina annuncia l’arrivo di istruttori militari francesi

(Di martedì 28 maggio 2024)per ildi. I morti sarebbero almeno 45, centinaia i feriti. Hamaslo stop alla ripresa dei negoziati domani al Cairo. Il premier israeliano Netanyahu parla di un ’tragico incidente’. Dalle prime indagini sarebbe emerso, secondo lo Stato ebraico, che il blitz diretto a colpire alcuni comandanti di Hamas ’ha innescato un incendio che può aver ucciso i civili palestinesi’. Il mondo condanna. ’Indignato’ il presidente francese Marcon. ’Inorridito’ l’alto rappresentante dell’Ue Borrell. Il presidente turco Erdogan parla die del suo governo come di ’barbari’ e paragona Netanyahu a Hitler. L’Onu chiede un’indagine ’completa e trasparente sulle responsabilità. Nella notte nuovi attacchi a, colpite anche le tende per gli sfollati: almeno 14 i morti.

