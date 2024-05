Guerra ultime notizie Media raid israeliano su tende a Rafah almeno 7 morti Gaza da Israele nuova proposta di tregua a mediatori

(Di martedì 28 maggio 2024) Strage per ildi. Isarebbero45, centinaia i feriti. Hamas annuncia lo stop alla ripresa dei negoziati domani al Cairo. Il premierNetanyahu parla di un ’tragico incidente’. Dalle prime indagini sarebbe emerso, secondo lo Stato ebraico, che il blitz diretto a colpire alcuni comandanti di Hamas ’ha innescato un incendio che può aver ucciso i civili palestinesi’. Il mondo condanna. ’Indignato’ il presidente francese Marcon. ’Inorridito’ l’alto rappresentante dell’Ue Borrell. Il presidente turco Erdogan parla die del suo governo come di ’barbari’ e paragona Netanyahu a Hitler. L’Onu chiede un’indagine ’completa e trasparente sulle responsabilità. Nella notte nuovi attacchi a, colpite anche leper gli sfollati:14 i

