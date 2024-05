Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 28 maggio 2024)live dellatraoggi, martedì 28 maggio A quasi otto mesi dagli attentati del 7 ottobre compiuti indae dalla Jihad Islamica, lascatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi: i morti hanno superato i 36 mila e i feriti sono oltre 81 mila, in maggioranza civili secondo le Nazioni Unite. Malgrado l’ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia de L’Aja di porre fine all’offensiva su Rafah, nel sud del territorio costiero palestinese, Tel Aviv prosegue le operazioni in città, dove un raid compiuto il 26 maggio su un campo per sfollati ha provocato 45 morti e 249 feriti, scatenando l’indignazione dell’intera comunità internazionale e la richiesta di un’indagine da parte dell’Onu.