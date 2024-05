Guarin si racconta | Sono un alcolizzato in via di guarigione ho chiesto aiuto per uscirne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) “unal 100% e lo ammetto.un tossicodipendente in via di. Quando ho lasciato il Millonarios ho toccato il punto più basso perché in quegli anni la mia dipendenza è diventata molto seria. Non lavoravo più in allenamento, avevo perso la mia dignità, la fiducia delle persone care e la cosa più importante e preziosa che ho, ovvero i miei tre figli. Ho perso molte cose a livello sentimentale e amoroso“. Senza filtri e con una sincerità disarmante, Fredyha messo a nudo le proprie fragilitàndosi alla rivista Semana. Il centrocampista colombiano, con un passato all’Inter, ha parlato di un periodo molto doloroso della sua vita in cui si è rifugiato nelle dipendenze: “Purtroppo a un certo punto milasciato “distrarre” e miaggrappato all’alcol: ho commesso molti errori, ho preso decisioni sbagliate, ho ferito molte persone, ho fatto stare male i miei cari e i miei amici.