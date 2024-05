Guai seri per Gudmundsson | ecco quanti anni di carcere rischia la stella del Genoa e perché

(Di martedì 28 maggio 2024)è uno dei gioielli delche quest’anno ha brillato più di tutti. Con i suoi 14 goal in campionato, più i due in coppa, ha contribuito ad una comoda salvezza del Grifone e dovrebbe essere uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Su di lui si sono fiondate Inter e Juventus, ma anche top club europei lo stanno monitorando. Tuttavia il giocatore islandese deve fare i conti con un’accusa pesantissima, quella di violenza sessuale. Il caso in realtà fu archiviato due mesi fa, ma è stato riaperto dopo che è stato accolto il ricorso presentato dalla donna che lo accusa. I fatti si sarebbero svolti nell’estate del 2023, quando una giovane donne accusò il giocatore di aver abusato di lei in un locale di Reykjavik.e l’accusa di violenza sessuale: cosa? Il trequartista rossoblu si è sempre dichiarato innocente, ma il prossimo autunno dovrà comparire davanti al tribunale di Reykjavik per difendersi da questa infamante accusa.

