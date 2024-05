Guai per Gudmundsson | rischia almeno un anno di carcere

(Di martedì 28 maggio 2024) Problemi giudiziari in vista per Albert. L'attaccante islandese, dopo una sfavillante stagione in serie A con la maglia del Genoa,una condanna per un caso di violenza sessuale, archiviato due mesi fa e adesso riaperto dopo il ricorso presentato dalla donna che lo accusa. La.

Gudmundsson , attaccante del Genoa e segnalato più volte come obiettivo di mercato dell’ Inter , rischia il… carcere. Ad affermarlo è Tuttosport, parlando di difficoltà provenienti dall’Islanda. GUAIO IN PATRIA – Albert Gudmundsson rischia di finire in carcere. La notizia, clamorosa e incredibile, ... inter-news

Il nome di Albert Gundmundsson del Genoa è stato accostato a quello del Napoli , ma per il calciatore islandese ci sono delle brutte notizie. Nel Napoli , di fatto, è in atto una vera e propria rivoluzione. Dopo una stagione davvero pessima, la peggiore dell’era De Laurentiis, il club partenopeo ha ... spazionapoli

Genoa | Guai seri per Gudmundsson: rischia almeno un anno di carcere - Genoa | Guai seri per gudmundsson: rischia almeno un anno di carcere - Guai grossi per il calciatore del Genoa Albert gudmundsson, una delle migliori sorprese di questa Serie A. Il calciatore è stato infatti rinviato a giudizio per un presunto caso di... CLICCA TRA LE ... lalaziosiamonoi

Accusa di violenza sessuale: Albert Gudmundsson rischia il carcere in Islanda - Accusa di violenza sessuale: Albert gudmundsson rischia il carcere in Islanda - Per questo motivo, vista la legge vigente in Islanda, il giocatore del Genoa Albert gudmundsson potrebbe rischiare una condanna da 1 a 16 anni di carcere. I fatti risalgono a quasi un anno fa, per la ... ilgiornale

Genoa, nuovi guai per Gudmundsson - Genoa, nuovi guai per gudmundsson - Il giocatore islandese a processo con l’accusa di presunte molestie sessuali. Il caso era stato archiviato, ma è stato riaperto su ricorso della vittima. genova.repubblica