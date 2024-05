Guai per Gudmundsson l’attaccante del Genoa accusato di violenza sessuale Rischia il processo in Islanda

(Di martedì 28 maggio 2024) Genova, 28 maggio 2024 –per Alberte il. L'attaccante islandese, al centro del mercato dopo l'ottima stagione in rossoblù,di andare ain. Il giocatore ad agosto 2023 era statodi "cattiva condotta” da parte di una ragazza nella capitale dell'isola e per questo sospeso dalla nazionale. Il caso è stato poi archiviato tanto che il giocatore era tornato a vestire la maglia dell'e a marzo nella gara contro Israele aveva segnato una tripletta. Ma in seguito al ricorso da parte della presunta vittima, la vicenda è stata riaperta edeldi dover andare anei prossimi mesi. “Albertè innocente. Non è successo nulla di nuovo, tutto questo fa parte dell'iter processuale che già conosciamo.

