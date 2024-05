GTA Ostia | auto in fuga dalla Polizia cerca di sfuggire anche all’elicottero travolto uno scooter

(Di martedì 28 maggio 2024), rocambolesco inseguimento sul lungomare.intravolge un motociclista e tenta di speronare la Volante. Cosa è successo. Controlli straordinari interforze a. In uno dei posti di blocco gli agenti dihanno intimato l’alt ad un’ma il conducente ha accelerato scatenando un folle inseguimento sul lungomare perre di sottrarsivista dell’elicottero. Il conducente ha effettuato una serie di manovre spericolate durante le quali il fuggitivo ha tentato di investire un poliziotto e poiuna persona a bordo di uno, trasferito immediatamente all’ospedale Grassi dove ha ricevuto le cure dei sanitari per ferite fortunatamente non gravi. Il fuggitivo, continuando la corsa verso viale della Marina, hato, altresì, di speronare la volante per poi tentare unaa piedi, ma è stato poi bloccato nella centrale Piazza Anco Marzio.

