Grubtech raccoglie 15 milioni di dollari

(Di martedì 28 maggio 2024) Guidati da Jahez Group, i fondi accelereranno l'espansione geografica in Arabia Saudita, Europa e Regno Unito DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 28 maggio 2024 /PRNewswire/, una delle principali piattaforme di integrazione SaaS e commercio unificato che supporta le aziende di F&B e Quick Commerce, ha annunciato di aver raccolto 15dicome parte del suo round di finanziamento di Serie B e dell'estensione del round di Serie A. Il round di serie B è stato guidato dalla divisione VC di Jahez Group, uno dei principali mercati online di prodotti alimentari e commercio rapido quotato in Arabia Saudita, con la partecipazione degli investitori esistenti Addition e Oryx Fund, il fondo dedicato dell'area MENA di Hambro Perks.

