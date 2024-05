Gravina in Puglia ricorda il suo papa Benedetto XIII Da oggi

(Di martedì 28 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:insi prepara, con una serie di manifestazioni aperte a tutti, alla celebrazione del terzo centenario dalla assunzione al Soglio pontificio di, nato Pier Francesco della nobile famiglia gravinese Orsini, adultimoproveniente dal Sud Italia. “Una celebrazione – spiega don Saverio Paternoster, presidente del Centro Studi “” – perre un grande uomo e un grande, con cui però la storia è stata avara: la sua figura fu offuscata dalle accuse, non sempre fondate e avallate da documenti sicuri, rivolte al suo segretario Coscia, subito dopo la morte disottoposto anche a un processo sede vacante, quindi nemmeno consentito in quel momento.

