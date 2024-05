Grave incidente sulla Laurentina | un tir urta tre auto e si ribalta Strada chiusa e traffico in tilt

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio 2024 – Maxi, un tir colpisce tree si. Sono tre le persone ferite nell’impatto avvenuto questa mattina intorno alle alle 7.15 all'altezza di Pomezia, in provincia di Roma. Uno dei feriti è. Un camion che trasportava bevande si èto, spargendo le merci su tutta la carreggiata. Ma prima sarebbe entrato in collisione con trevetture per motivi ancora tutti da accertare. Una delle tre persone ferite, una è stata trasportata in codice rosso in ospedale da un’ambulanza del 118. Laè statamomentaneamente al. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati anche i carabinieri, i sanitari del118 e gli agenti della polizia municipale. .

Via Laurentina è stata Chiusa al traffico stamattina per un incidente tra un camion che trasportava casse d'acqua e tre auto . Tre le persone ferite, tra le quali una soccorsa in codice rosso . Il carico ha invaso la carreggiata e impedito la circolazione.Continua a leggere fanpage

Incidente sulla Laurentina: due feriti in codice rosso, uno elitrasportato in ospedale - incidente sulla laurentina: due feriti in codice rosso, uno elitrasportato in ospedale - incidente sulla strada provinciale 95-via laurentina, all’incrocio con la Pontina vecchia. Il sinistro ha coinvolto un camion che trasportava bevande e tre autovetture. Una 29enne è stata trasportata ... terzobinario

Roma, scontro tra camion e alcune auto: tre feriti, uno è grave - Roma, scontro tra camion e alcune auto: tre feriti, uno è grave - Questa mattina intorno alle 7:15 i Vigili del fuoco di Pomezia (in provincia di Roma) sono intervenuti sulla SP95b via laurentina, all'incrocio con la Pontina ... lapresse

Roma, incidente tra camion che porta bevande e alcune auto: tre feriti in zona Laurentina. Uno è grave - Roma, incidente tra camion che porta bevande e alcune auto: tre feriti in zona laurentina. Uno è grave - Grave incidente stradale a Roma: stamattina in via laurentina all'incrocio con la Pontina Vecchia, un camion che trasportava bevande si è scontrato con tre auto. Sul posto sono ... ilmessaggero