Grave incidente stradale si schianta auto con famiglia a bordo | morta 26enne

(Di martedì 28 maggio 2024) Treviolo,trae mezzo pesante:una. La vittima si chiamava Silvia Brambilla. Il sinistro si è verificato questa mattina, martedì 28 maggio, alle 5 sull'asse interurbano di Bergamo. Subito dopo l', sul posto, oltre al personale del 118 giunto conmedica e ambulanza, anche i vigili del fuoco, mentre la poliziasi è occupata dei rilievi. Ancora da capire l'esatta dinamica ma secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante era fermo per un guasto sulla SS 342, in corrispondenza dello svincolo per Dalmine. Sembra che l'autista 25enne avesse messo il triangolo d'emergenza che non deve esser stato notato.

