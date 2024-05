Gratta e vinci non c’è niente da riscuotere | è una trappola

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 28 maggio 2024), se sogni di avere un incontro con la dea bendata, sappi che non sempre le cose filano lisce come l’olio. Solo in pochi hanno il privilegio di scoprire cosa si provi davvero. Come ci si senta sull’uscio di un ufficio riscossionete, nel momento che precede il ritiro della somma vinta grazie al Lotto, al Superenalotto, ale così via. Molti, ahinoi, lasceranno questa terra senza mai averlo, loro malgrado, provato sulla propria pelle. Ma ci sta: è questa, d’altra parte, la dura legge della dea bendata. Mai dire mai, però. Bob Calamita non credeva, ad esempio, che un giorno sarebbe spettato a lui provare questa ebbrezza. Quando, qualche settimana fa, aveva acquistato un tagliando della lotteria istantanea eto i simboli che comparivano sulla patina argentata, era rimasto sorpreso dal fatto che la fortuna si fosse finalmente accorta di lui.