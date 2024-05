Grande soddisfazione per la squadra Juniores che ha vinto il campionato del Csi Real Casina campione provinciale

(Di martedì 28 maggio 2024) Una bellaper il settore giovanile del: ladell’annata 2006-2007 si è laureatadeldel Centro sportivo italiano. Domenica è andato in scena l’ultimo atto del lungo cammino iniziato a settembre: in quel di Cavriago i biancorossi di mister Giuseppe Lombardo e del dirigente accompagnatore Francesco Maiorca hanno superato lo United Albinea per 3-2. Vantaggio degli appenninici con Taullau, poi pari dell’Albinea arrivato con rigore di Cervone. Il 2-1 porta la firma di Lombardi del(anche lui su rigore), e poi ecco il 3-1 con la doppietta dello stesso Lombardi. Nel finale arriva il 3-2 dell’Albinea con Parrello, che ha spaventato un po’ il, ma il triplice fischio ha sancito il vincitore: la finale ha portato il trofeo in appennino.

