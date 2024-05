Grande Fratello dopo la rottura tra Anita Olivieri e Alessio Falsone arriva la stoccata di Beatrice Luzzi | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 28 maggio 2024)la dichiarazione dellatraed, comunicata dagli ex gieffini ieri, con una storia Instagram, un’ altra protagonista del reality ha voluto mandare quella che sembra proprio una frecciata ai due., che già nella casa del, aveva previsto che la storia tra i due non sarebbe durata fuori,aver subìto per mesi, sia dentro che fuori il reality, attacchi da parte della, sembra si sia voluta prendere una piccola rivincita. Laha infatti condiviso una storia sui social, nella quale ha pubblicato un particolare vestito, quello della serata in Casa dedicata ai supereroi, scrivendo “La Visionère”, ovvero la visionaria.aveva pronosticato, parlando con Simona Tagli, che la coppia avrebbe retto 38 giorni, prima di mandarsi gravemente a quel paese.