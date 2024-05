Gran folla per Food&Street | Bella vetrina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) SANSEPOLCRO Food&Street chiude con un altro bilancio positivo. Se l’obiettivo numero uno del festival del cibo di strada era quello di portare gente in città, gli organizzatori ci sono riusciti. Merito quindi a Confcommercio, che da sei anni sta investendo sul Borgo di Piero della Francesca, definito dalla stessa associazione come luogo pilota di eventi del genere, nella consapevolezza del fatto che l’inevitabile attrazione esercitata dalle specialità gastronomiche (straniere o italiane che siano) debba fungere anche da occasione per visitare la città e le sue bellezze. "Indipendentemente dalle ‘shopping card’ che avevamo messo a disposizione – dice Anna Maria Cantucci, presidente di Confcommercio Valtiberina – ci sono state in effetti molte persone venute anche da fuori che hanno girato per il nostro centro storico, che si sono fermate nei nostri negozi e che hanno visitato i musei: lo abbiamo notato fin da subito e questo ci ha fatto senza dubbio piacere, perché volevamo che la manifestazione sviluppasse movimento anche dentro Sansepolcro.