Graduatorie GPS 2024 26 | quali sono i titoli di accesso alla A23 Nuove opportunità

C’è tempo fino alle 23.59 del 10 giugno per presentare la domanda per l’inserimento delle Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024 -2026. L'articolo Graduatorie GPS 2024 : quali titoli entro il 10 e quali entro il 30. Disponibilità per sostegno da graduatoria incrociata sarà in ... orizzontescuola

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2024 /26: in base all'Ordinanza n. 88/ 2024 le domande possono essere presentate in modalità telematica entro il prossimo 10 giugno ore 23:59. Tra gli aspiranti c'è anche chi non deve presentare nuovi titoli e servizi rispetto al biennio ... orizzontescuola

quali titoli di cultura permettono agli aspiranti ATA di avere punteggio in graduatoria di terza fascia ? Diploma, laurea, attestati, quali fiche, certificazioni informatiche: tutti i titoli , con relativo punteggio, sono indicati per profilo nelle tabelle di valutazione allegate al Dm ... orizzontescuola

Test di Medicina oggi: come funziona e quando si sapranno i risultati - Test di Medicina oggi: come funziona e quando si sapranno i risultati - Alla prova oltre 71mila aspiranti camici bianchi per 20mila posti a disposizione. Inizio dell’esame alle 13: sono 60 i quiz a cui rispondere. Domani sarà il turno del test di Veterinaria ... quotidiano

Black Myth Wukong è il gioco più desiderato dai fan su Steam - Black Myth Wukong è il gioco più desiderato dai fan su Steam - L'ultimo trailer di Black Myth Wukong ha acceso l'entusiasmo dei giocatori: il soulslike di Game Science ora è il gioco più desiderato dai fan su Steam. spaziogames

Brescia Non è una città per i giovani - Brescia Non è una città per i giovani - E' quanto emerge dallaquarta edizione della rilevazione sul benessere delle diverse fasce d’età in Italia, pubblicata sul Sole 24 Ore. Migliorano invece i servizi per bambini ed anziani. quibrescia