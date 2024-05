Graduatorie GPS 2024 | 20 scuole 150 preferenze e INTERPELLO Le nostre ventiquattro FAQ AGGIORNATO

(Di martedì 28 maggio 2024)GPS provinciali e di istituto per le supplenze. Con l'Ordinanza n. 88/il Ministero ha dato il via alla presentazione della domanda, con scadenza alle ore 23:59 del 10 giugno. La domanda serve per il primo inserimento, l'aggiornamento di titoli e servizio o l'inserimento in nuove classi di concorso/posti di sostegno nonché per eventuale cambio di provincia rispetto al 2022. Nella stessa domanda è possibile scegliere max ventiper ledi istituto, nei cui elenchi comparire a livello di singola istituzione scolastica. L'articoloGPS: 20, 150. LeFAQ. .

Da oggi e fino al 28 giugno 2024 è possibile inviare la domanda per l'aggiornamento delle Graduatorie di terza fascia ATA. Ecco il link che riporta alla piattaforma da cui è possibile, non appena disponibile, accedere all'istanza. L'articolo Graduatorie ATA terza fascia , dove si presenta la ... orizzontescuola

Fino al 28 giugno, ore 23.59, è possibile presentare domanda per inserirsi nelle Graduatorie di terza fascia ATA. Gli aspiranti già inseriti in graduatoria dal precedente triennio hanno la possibilità di conferma re quanto già presentato nel 2021 oppure di aggiornare. Come si effettua il cambio ... orizzontescuola

Test di medicina, tra le 60 domande Don Abbondio e la Ferrari. Tutti i quesiti - Test di medicina, tra le 60 domande Don Abbondio e la Ferrari. Tutti i quesiti - Si è svolto martedì 28 maggio il test di ingresso nelle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. A partire dalle ore 13:00 e per non più di cento minuti i candidati hanno risposto a sessante d ... msn

Test di medicina 2024, tra i quesiti anche Don Abbondio e la Ferrari. Come si valuta il... - Test di medicina 2024, tra i quesiti anche Don Abbondio e la Ferrari. Come si valuta il... - Durante questo periodo dovranno presentare domanda di inserimento in graduatoria attraverso la piattaforma Universitaly. Il 10 settembre 2024 verrà infine pubblicata nell'area riservata agli studenti ... ilmessaggero

UNITN * MEDICINA: «OGGI TEST DI AMMISSIONE PER 596 STUDENTI, I RISULTATI DAL 19 GIUGNO» - UNITN * MEDICINA: «OGGI TEST DI AMMISSIONE PER 596 STUDENTI, I RISULTATI DAL 19 GIUGNO» - Il test contiene domande uguali per tutta Italia ... che nei giorni scorsi ha fatto pervenire agli atenei le linee guida a cui attenersi. I risultati e le graduatorie – 90 è il massimo di punti ... agenziagiornalisticaopinione