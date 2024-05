Graduatorie ATA terza fascia dove si presenta la domanda Il link per accedere

Dal 28 maggio al 28 giugno il via alle domande per l'aggiornamento delle Graduatorie ATA di terza fascia , dalle quali si attinge per le supplenze del personale ATA. Un punto da precisare riguarda coloro che sono già inseriti, ma che se non presentano domanda resteranno fuori per l'intero triennio ... orizzontescuola

quali titoli di cultura permettono agli aspiranti ATA di avere punteggio in graduatoria di terza fascia ? Diploma, laurea, attestati, quali fiche, certificazioni informatiche: tutti i titoli , con relativo punteggio, sono indicati per profilo nelle tabelle di valutazione allegate al Dm ... orizzontescuola

Da oggi 28 maggio al 28 giugno 2024 è possibile inviare la domanda per l'aggiornamento delle Graduatorie di terza fascia ATA. Le Graduatorie saranno utilizzate nel triennio 2024-27 per l'attribuzione delle supplenze su posti del personale assente. In questo SPECIALE Tutto quello che c'è da ... orizzontescuola

Seconda categoria. Ernesto Vian è il nuovo allenatore del Vidor - Seconda categoria. Ernesto Vian è il nuovo allenatore del Vidor - Il nuovo allenatore del Vidor nella stagione 2024/2025 in Seconda categoria sarà Ernesto Vian, lo scorso anno al settore giovanile del Mestre, con esperienza in prima squadra a Giavera ed Asolo come ... venetogol

Bando di selezione per il Concorso: Shoah: "Comprendere è impossibile, conoscere è necessario" - Bando di selezione per il Concorso: Shoah: "Comprendere è impossibile, conoscere è necessario" - 02/02/2024 - Riflettere sugli anni della persecuzione ebraica per sviluppare un antidoto culturale contro ogni nuova forma di discriminazione dei popoli: questa la missione per cui la Regione Campania ... regione.campania

Graduatorie terza fascia ATA 2024/2027, al via le domande da oggi 28 maggio: c’è tempo fino al 28 giugno - graduatorie terza fascia ATA 2024/2027, al via le domande da oggi 28 maggio: c’è tempo fino al 28 giugno - Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento riferite alle graduatorie di terza fascia del personale ATA potranno essere presentate da oggi, 28 maggio, fino al 28 giugno 2 ... tecnicadellascuola