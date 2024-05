Graduatorie ATA 24 mesi quando le domande sono nulle Si viene esclusi con le dichiarazioni mendaci

(Di martedì 28 maggio 2024) Alle ore 14 del 30 maggio 2024 scadono i termini per la presentazione della domanda dell'aggiornamento delleATA 24, utilizzate per l'attribuzione dei ruoli e delle supplenze nell'anno scolastico 2024-25.le? L'articolo . .

Entro le ore 14 del 30 maggio il personale ATA può presentare domanda di inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie 24 mesi . Per inserirsi in prima fascia occorre aver maturato un'anzianità di servizio di almeno 24 mesi , ovvero 23 mesi e 16 giorni, nelle scuole statali, anche non ... orizzontescuola

Pesaro, colpi di ruspa sulla scuola Alighieri: la demolizione durerà almeno tre mesi - Pesaro, colpi di ruspa sulla scuola Alighieri: la demolizione durerà almeno tre mesi - PESARO Una ruspa attesa per quasi due anni in Soria. Il cantiere per la demolizione e ricostruzione della scuola media Dante Alighieri ha subito innumerevoli ritardi, per vari motivi. Ma ... corriereadriatico

Bancali, delegazione PD: “Dopo sedici mesi, solo promesse dal governo” - Bancali, delegazione PD: “Dopo sedici mesi, solo promesse dal governo” - La delegazione dem denuncia la situazione emergenziale: presenti solo quattro medici per i turni di un’intera settimana e mancano gli specialisti come i cardiologi ... cagliaripad

FP CGIL replica alla ASL sulla carenza di personale - FP CGIL replica alla ASL sulla carenza di personale - Nota giunta alla nostra redazione da Anthony Pasqualone, segretario Generale della Provincia dell'Aquila di FP CGIL ... laquilablog