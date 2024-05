Goran Bregovi? e il tour estivo in Italia

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

Goran Bregović, il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo, tornerà in Italia da luglio ad agosto accompagnato dalla sua straordinaria WEDDING AND FUNERAL BAND. Bregović insieme a un ensemble esplosivo, capace di grandi di virtuosismi composto da trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare, porterà sui palchi italiani il "turbo folk", in uno spettacolo in cui ripropone i suoi storici successi con brani tratti dai suoi album più recenti, senza dimenticare qualche anticipazione sul suo prossimo progetto.