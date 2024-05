Godzilla e Kong | dal 26 giugno arriva in home video

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 28 maggio 2024) ‘– Il nuovo Impero’, l’ultima imperdibile avventura cinematografica del Monsterverse che fa seguito all’esplosiva resa dei conti di ‘vs.’, sarà disponibile a partire da giovedì 26in DVD, Blu-ray® , 4K Ultra HD® anche in edizione Steelbook, distributo da Warner Bros.Entertainment. All’interno dell’edizione 4K UHD® e Blu-ray® saranno disponibili diversi contenuti speciali imperdibili tra cui il commento del regista Adam Wingard, il dietro le quinte esclusivo dal set e un focus sui combattimenti più spettacolari e adrenalici del film.– Il nuovo impero: la nostra recensione Inoltre, per celebrare il 10° anniversario del Monsterverse, in estate uscirà in versione STEELBOOK 4K UHD® lo speciale volume con tutti i film della saga.