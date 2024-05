Globe Soccer Awards Europe 2024 l’Atalanta vince il Revelation Award

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) “Voglio cogliere l’opportunità per ringraziare enormemente Gasperini che ha fatto un lavoro fantastico, poi i giocatori, il direttore sportivo Tony D’Amico e mio padre, il vero cuore del club. Ringrazio infine i tifosi: sono stati fantastici.re questa Coppa è un qualcosa che non avremmo mai potuto immagine nemmeno nei nostri sogni”. Luca Percassi, amministratore delegato del, ha commentato così l’assegnazione delal club bergamasco. “Una squadra provinciale italiana,, ha conquistato il secondo titoloo per importanza, battendo l’imbattuto Bayer Leverkusen per 3 a 0, dopo aver eliminato ai quarti di finale il Liverpoolndo per 3 a 0 ad Anfield – si legge tra le motivazioni del premio-.