Gli swap party possono frenare la nostra bulimia d’acquisto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 28 maggio 2024) Da bambini lo scambio era la prassi, nonché l’unico modo per riuscire a ottenere qualcosa che desideravamo. Quante carte dei Pokémon abbiamo scambiato prima di avere finalmente Charizard? Nulla di nuovo, però. Il baratto per migliaia di anni ha costituito l’economia degli esseri umani. Oggi, a partire da lì, nel mondo della moda c’è chi cerca di fare la differenza contro fast fashion e consumismo. Come racconta Roberta Zumbo, l’idea diin the city è nata dieci anni fa a New York da un articolo di giornale in cui si parlava di: un evento in cui i partecipanti scambiano vestiti, accessori e oggetti usati. Zumbo, rientrata in Italia, ha iniziato a organizzarne anche in casa propria e pian piano gli scambi casalinghi si sono allargati: «C’erano sempre più richieste, allora ho deciso di organizzare degli eventi aperti a chiunque», Oggi, iscrivendosi a una newsletter, è possibile sapere in anticipo quando avverrà loe prenotarsi.