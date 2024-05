Gli spazi marittimi della Libia nuove e vecchie questioni spiegate dall’amm Caffio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 28 maggio 2024) Nel 1973 ladi Gheddafi inglobò nelle acque interne il GolfoSirte, tracciando una linea di chiusura di 306 mg. da cui si misurano le acque territoriali di 12 mg. Tutti ricordiamo la reazione statunitense a questa iniziativa che negli anni Ottanta portò Washington, con l’inasprirsi delle tensioni, ad uno scontro diretto. Gli Stati Uniti considerano tuttora l’appropriazioneSirte come un’iniziativa non conforme al diritto del mare sia perché l’insenatura, geograficamente parlando, non si addentra nella terraferma, sia perché a fondamentopretesa non sono mai stati indicati quei titoli storici di uso esclusivo che la legittimerebbero. Nel frattempo Tripoli ha continuato per la sua strada istituendo nel 2005 una Zona di protezionepesca (Zpp) estesa 62 mg.