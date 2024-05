Gli ottant’anni di Bruno Vespa Tg interviste e Porta a Porta Il giornalismo prima di tutto

(Di martedì 28 maggio 2024) di Pierfrancesco De Robertis "Sono entrato per concorso in Rai nel 1968-69, primo tra 23 ammessi su un migliaio di aspiranti". Cosìracconta il suo esordio in Rai, 55 anni fa, e lo fa con orgoglio in occasione delle 80 candeline che ha spento proprio ieri sera, in una singolare concomitanza con il compleanno a cifra tonda della sua creatura più famosa, il programma(trenta anni la settimana scorsa). Più di mezzo secolo dipassato nella stragrande maggioranza nella tv di Stato, con vari ruoli, e che hanno segnato la vita di buona parte del pubblico tv, che fosse quello dedito agli approfondimenti politici, ai tg, alle dirette sui fatti più imnti della cronaca italiana (chi non ricorda le drammatiche dirette durante il sequestro Moro?).

Alla soglia degli 80 anni, che compirà lunedì 27 maggio, Bruno Vespa allontana lo spettro del ritiro. Con Porta a Porta, che avrà anche uno speciale in prima serata il 10 giugno dopo le Elezioni Europee, e Cinque Minuti si appresta a chiudere la stagione televisiva.

BRUNO VESPA, alla soglia degli 80 anni che compirà lunedì, non le manda a dire in una lunga intervista celebrativa rilasciata al Corriere della Sera. Intanto scordiamoci un pensionamento. Il mitologico VESPA come giornalista è un pensionato Rai da molti anni e continua a lavorare nella tv

bruno vespa, apprezzatissimo giornalista, conduttore TV e scrittore, dal pubblico per il modo di condurre le interviste a grandi personaggi noti, specialmente nel mondo della politica, compie oggi 80