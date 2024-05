Gli europei che autorizzano l’Ucraina a colpire obiettivi militari in Russia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 28 maggio 2024) «ha le mani legate a causa delle restrizioni all’uso delle armi, una decisione che però spetta agli Alleati». Durante la sessione di primavera dell’Assemblea parlamentare della Nato a Sofia, in Bulgaria, il segretario generale Jens Stoltenberg rilancia la proposta annunciata la scorsa settimana in un’intervista all’Economist. L’idea del leader dell’Alleanza è che Kyjiv non dovrebbe avere limitazioni nell’uso di armi occidentali, ad esempio se intende usarle persul territorio russo. Poi ha aggiunto qualche anticipazione su un progetto che dovrebbe essere annunciato in occasione del vertice di Washington che si terrà dal 9 all’11 luglio: «La Nato sta lavorando alla creazione di una struttura permanente in grado di organizzare in modo più efficiente la fornitura di armi ale il loro finanziamento».