Gli educatori e i pedagogisti avranno il loro albo Parla la presidente dell’associazione di categoria

(Di martedì 28 maggio 2024) Lo scorso 8 maggio è entrata in vigore la legge che istituisce l’ordine delle professioni pedagogiche ed eductive che comprenderà gli albi diedprogessionali. Si tratta di profili particolarmente importanti e inseriti all’interno del sistema sociale italiano, ma che fino a questo momento non risultavano normati in maniera adeguata, soprattutto rispetto ad altre professioni che svolgono funzioni in parte simili. La legge è stata approvata almento a larga maggioranza dalmento con un testo nato bipartisan dall’accorpamento di quattro proposte differenti a firma di Valentina D’Orso del Movimento Cinque Stelle, Annarita Patriarca di Forza Italia, Irene Manzi del Partito Democratico e Maria Carolina Varchi di Fratelli d’Italia.

Approvato in Senato il disegno di legge n.788 che istituisce l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Il testo intitolato “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali” è composto da 13 articoli e ... quifinanza

In Gazzetta Ufficiale del 23 aprile la legge n. 55 del 15 aprile 2024 contenente le disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Il provvedimento prevede l'istituzione dell' Albo dei pedagogisti e dell' Albo degli ... orizzontescuola

Roma, 20 mag. (askanews) – “Si tratta di un evento storico che, finalmente, allinea l’Italia al resto d’Europa e del mondo, riconoscendo la scienza pedagogica come parte fondamentale per la crescita e lo sviluppo, nei bambini e nelle bambine, della migliore capacità di sviluppo e di convivenza”: ... ildenaro

