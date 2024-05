(Di martedì 28 maggio 2024) VOLTERRAspecializzati negli interventi a difesa e a protezione del. Idel Nucleo Anc Pc 18, in seguito alla frequentazione delper ausiliari dei luoghicultura promosso dall’Associazione Nazionale Carabinieri con il patrocinio morale del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Roma Tre, hanno superato l’esame finale. Lo scopo delera quello di fornire aiconoscenze e competenze di base per affiancare il personale dei musei, siti archeologici e biblioteche. Ipromossi sono: Franco Sardelli responsabileformazione coordinamento, Simone Chiarugi presidentesezione Anc di Ponsacco, Gianna Grosso e Lorenza Rolletta assieme al presidente del Nucleo Emilio Greco ed Alessio Giani delegato dal Generale dei Carabinieri Angelo De Luca, quale coordinatore provinciale Anc.

Negli ultimi vent’anni la regione ha perso più di trentamila residenti, circa il 10 per cento della popolazione. Se la tendenza non sarà invertita, la cultura e le tradizioni locali scompariranno. Il video. Leggi internazionale

Gli angeli del patrimonio culturale. I volontari Anc superano il corso per proteggere i gioielli della storia - Gli angeli del patrimonio culturale. I volontari Anc superano il corso per proteggere i gioielli della storia - Il gruppo ha fatto una simbolica visita al Teatro romano. Il Comune: "Li ringraziamo per il loro instancabile lavoro". lanazione

Anguille e storioni liberati per ripopolare il Delta del Po - Anguille e storioni liberati per ripopolare il Delta del Po - Ricercatori dell’Università di Bologna, acquaristi di Cattolica e Riccione hanno selezionato, cresciuto e infine rilasciato nell’ambiente ... ilsecoloxix

Da Zendaya a Liu Yifei, Bulgari mette a fuoco la nuova immagine - Da Zendaya a Liu Yifei, Bulgari mette a fuoco la nuova immagine - Si chiama «Eternally reborn», la brand campaign che la maison di Lvmh, guidata da Jean-Christophe Babin, diffonderà da oggi. Protagoniste le due ambassador con Anne Hathaway, in scatti di Zoey Grossma ... milanofinanza