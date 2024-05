Gita scolastica salvata | studentessa con disabilità potrà partire per la Francia

Il racconto della ragazza sarebbe stato confermato dagli amici di scuola della giovane ma anche dai video delle telecamere di bordo della nave . Nei filmati si vedono bene il ragazzo francese e la ragazza che entrano in cabina, seguiti subito dopo da altri due giovani e dal minorenne.Continua a ... fanpage

Un’opera sparita nel 1980, dopo il terremoto dell’Irpinia, potrebbe essere stata ritrovata per caso, durante una gita scolastica . Ad annunciare la singolare scoperta è stato un professore di una scuola superiore di Amalfi, il docente di lettere, ma storico dell’arte salernitano, Mario De Luise. ... ilfattoquotidiano

Montegranaro (Fermo), 24 maggio 2024 – Il grosso Pullman a due piani stava entrando nel piazzale antistante il cimitero dove gli alunni delle seconde e terze classi della primaria erano già in attesa, pronti per andare in gita scolastica , quando è accaduto l’imprevisto: la parte posteriore del ... ilrestodelcarlino

Inclusione tra i banchi di scuola. Sedicenne disabile in gita: "Mai negata la partecipazione" - Inclusione tra i banchi di scuola. Sedicenne disabile in gita: "Mai negata la partecipazione" - Il Comune interviene sul caso denunciato dai genitori della ragazzina: "Sempre assicurata la possibilità di un sostegno economico. C’è forte rammarico per l’equivoco che si è creato". ilrestodelcarlino

Inclusione scolastica: cambiare l’attuale paradigma - Inclusione scolastica: cambiare l’attuale paradigma - In Italia, dal 1977, c'è una legge sull'inclusione scolastica che, dal punto di vista normativo, rende il nostro paese all'avanguardia ... interris

Barriere architettoniche sconfitte dalla forza di volontà: la storia di Syria portata in spalla da un docente - Barriere architettoniche sconfitte dalla forza di volontà: la storia di Syria portata in spalla da un docente - Le barriere architettoniche rappresentano una sfida quotidiana per chi ha problemi di mobilità. Ma la storia di Syria, una ragazza di 13 anni con disabilità, dimostra che la determinazione e la solida ... orizzontescuola