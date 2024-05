Giroud è il mio pastore

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 28 maggio 2024) Per i tifosi rossoneri “Oliviero bomber vero”, soprannome strappato a Garlini, ex centravanti dell’Atalanta anni Ottanta, già da inizio stagione è un rimpianto. E dopo il suo addio a San Siro tra le lacrime, in tanti hanno empatizzato con lui: “Ti voglio bene Oliviero… il mio sparviero”. Spesso decisivo in campo, soprattutto nelle partite che contano; compagnone apprezzatissimo in spogliatoio; sostenuto da una fede incrollabile nel suo Dio come nelle proprie qualità; marito e padre modello di una famiglia da cartolina e bello, bellissimo. Per tanti è più di un centravanti: è un esempio di vita. Un catalizzatore di affetto che difficilmente troverà un rimpiazzo adeguato sul mercato. «Ricordo bene il mio primo giorno al Milan. Quando ho preso la maglia, l’ho odorata e ho baciato lo stemma» ha raccontato nella sua conferenza di addio.