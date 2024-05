Giro d’Italia Women | le orafe dietro alle medaglie

(Di martedì 28 maggio 2024) Quattrohanno realizzato quattro-gioiello in base ai loro stili e al trascorso di maestre. Nelle prossime settimane gli utenti Instagram di iO Donna, il, e ild’Italia voteranno e il gioiello più votato diventerà il premio della vincitrice di tappa.d’Italia, da Brescia a L’Aquila: al via il 7 luglio 2024 X La medaglia collana per la vincitrice di tappa racchiudere la tre anime deld’Italiasarà unica non ne esisterà nessun altro esemplare.

