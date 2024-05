Giovedì l’ultimo saluto al dirigente stimato nel mondo della pallamano e in quello dei cavalli Mordano piange Marco Folli aveva portato il Romagna al top

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Ilnon solo mordanese, ma anche nazionale perde un protagonista che ha, negli anni 2000, a traguardi insperati. Si tratta di, classe 1964, che ci ha lasciato due notti fa. Imprenditore d’eccezione nel campo dei, proprietario di Trotstallions con sede anon solo in Europa, ma anche oltre oceano, e balzato all’onore delle cronache, nel 2008, perché fu rubato lo stallone Daguet Rapide. Lascia i figli Matteo e Manuele che hanno militato nelHandball e in alcune nazionali giovanili., dalle 8 alle 9,30, camera ardente alla camera mortuaria di Imola: poi la Santa Messa nella chiesa di. Nelnon era solo lo sponsor principale, ma una sorta di tuttofare con una predisposizione a scovare giocatori di qualità come Ivan Lapcevic, Ivica Kankaras e tanti altri.