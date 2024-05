Giovanni Malagò | Già 300 qualificati alle Olimpiadi | è tanta roba Mornati | Italia quinta al mondo per competitività

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) Mancano meno di due mesi alla Cerimonia d’Apertura delledi Parigi 2024, in programma venerdì 26 luglio. Il Coni ha presentato la missione azzurra ai Giochi, che si concluderanno poi domenica 11 agosto, illustrando le scelte fatte per consentire agli atleti del Bel Paese di esprimersi al meglio durante la rassegna a cinque cerchi., Presidente del Coni, ha dichiarato: “In questa giornata vogliamo raccontare cosa c’è stato dietro la preparazione dei Giochi, il grande lavoro fatto. Siamo arrivati a 300e mancano ancora 60 giorni: è. Ringrazioe tutta la sua squadra: a volte scherzo e sono affettuosamente duro con loro, ma sono molto orgoglioso. Se riusciamo a fare questi risultati è merito del sistema, delle società sul territorio, delle scuole dello sport con i nostri tecnici e i nostri maestri, e della Preparazione Olimpica che lavora in modo eccellente.