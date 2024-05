Giovanili Volley Aglianese a caccia delle finali nazionali U14 Oggi e domani le sfide con Policoro Modena e Busto

(Di martedì 28 maggio 2024) Al via la splendida avventura. La squadra under 14 del, campione territoriale Appennino Toscano e vice campione regionale toscano in carica, è pronta a giocare la fase di qualificazione dei Campionati Italiani contro, campione regionale della Basilicata,, secondo classificato dell’Emilia Romagna, eArsizio, finito al terzo posto in Lombardia. A Cesena, la formazione allenata da Martina Spagnoli (capo coach) e Martina Pallini (assistente), si presenterà con 13 giocatrici: le palleggiatrici Francesca Migliorino Francesca e Matilde Ciuti, le centrali Asia Bardini, Chiara Santini e Giulia Conti, le schiacciatrici Sofia Giatti, Laura Benvenuti, Micol Rastelli, Zoe Ugolini, Caterina Ricci e Martina Aliperti, i liberi Eleonora Palmieri e Sara De Padova.

