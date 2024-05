Giostra dell’anello di San Ginesio Sonia Chen realizza il Drappo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) È di, studentessa del liceo artistico Cantalamessa di Macerata, ilper ladi San2024 in scena domenica (2 giugno). L’opera, intitolata "La corsa", è stata presentata sabato scorso all’auditorium Sant’Agostino. "Il lavoro, eseguito in collaborazione con Danee Smorlesi, rappresenta in primo piano un cavallo in corsa con vari riferimenti degli edifici storici della città – spiegano i promotori -, nel busto del cavallo è stata riportata una parte della Collegiata di Santa Maria Assunta. Un altro elemento inserito è la bandiera della città, posta sulla groppa; l’ombra del cavallo è stata modificata con la forma del Crocifisso degli Esuli". Prima della presentazione del, è stato effettuato il sorteggio dell’ordine di partenza: Porta Picena avrà l’onore di aprire la gara, seguita da Porta Alvaneto e da Porta Offuna, mentre Porta Ascarana chiuderà la tornata.