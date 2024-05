Giorno pericoloso per l' America | il processo di Trump alle battute finali

(Di martedì 28 maggio 2024) L'avvocato di, Todd Blanche, nella sua arringa finale sta esponendo alla giuria le ragioni per le quali l'ex presidente è not guilty, non colpevole.

Al voto per le primarie ben 16 Stati che, presumibilmente, ratificheranno ciò che già sappiamo: tuttavia, la gara elettorale sarà utile per capire i mutamenti eventuali dell'elettorato, per azzardare alcune previsioni per novembre ilgiornale

Come annunciato e nonostante i problemi tecnici iniziali, Donald Trump è riuscito a commentare il discorso sullo Stato dell'Unione di Joe Biden quasi in diretta con una serie di post sul suo social media Truth. "La sua legge sull'immigrazione è un disastro, farà entrare 5.000 migranti al giorni", ... quotidiano

Con le arringhe della difesa prima e la requisitoria subito dopo si avvia verso la fine il processo a Donald Trump per il caso pornostar, il primo procedimento penale contro un ex presidente. Domani il giudice Juan Merchan dovrebbe dare le istruzioni ai 12 giurati prima che si ritirino in camera di ... quotidiano

Il sondaggio che inquieta Biden: si gioca la rielezione su Gaza - Il sondaggio che inquieta Biden: si gioca la rielezione su Gaza - Le critiche crescenti dell’elettorato più progressista, specie tra i giovani, emergono nell'analisi di YouGov nei cinque stati decisivi per la corsa alla Casa ... huffingtonpost

Il processo a Trump verso la conclusione, la difesa: 'E' innocente' - Il processo a trump verso la conclusione, la difesa: 'E' innocente' - Lo stesso trump non ha perso l'occasione per ribadire la propria posizione: "Oggi è un giorno pericoloso per l'America", ha scritto prima di entrare in aula. "Questa è tutta caccia alle streghe ... ansa

Trump in aula: “Oggi è un giorno pericoloso per l'America” - trump in aula: “Oggi è un giorno pericoloso per l'America” - WASHINGTON. "Oggi è un giorno pericoloso per l'America". Lo ha scritto Donald trump prima di entrare in tribunale per le argomentazioni finali del processo a suo carico a New York. ilsecoloxix