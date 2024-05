(Di martedì 28 maggio 2024) È lae serve parlarne. Con un’indagine, un manifesto e sei proposte firmate We World.e falsi miti: i più comuni tra le adolescenti X Siamo in festa, attrezzatevi. È il 28 maggio ed è la: sì, esattamente loro.

Giorgia Meloni ha presenziato in Piazza San Pietro, in Vaticano, alla santa messa celebrata da Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale dei Bambini 2024. Seduta accanto alla presidente del Consiglio la figlia Ginevra , di cui la premier si è occupata durante la celebrazione. Presenti in ... liberoquotidiano

In occasione della prima Giornata mondiale dei bambini , via Gregorio VII è diventata un'immensa distesa di pullman turistici. Preoccupati i cittadini del quartiere : "Se questo è l'antipasto del Giubileo , sarà il caos".Continua a leggere fanpage

Anna Petta durante il comizio nella frazione di Fusara: “Investire nei più piccoli per una comunità più forte e unita” “Questa mattina, durante il comizio elettorale tenutosi nella frazione di Fusara di Baronissi , in concomitanza con la conclusione della due giorni dedicata alla giornata ... puntomagazine

Giornata mondiale delle mestruazioni. Quel “ciclo” che ogni mese ci cambia le giornate - giornata mondiale delle mestruazioni. Quel “ciclo” che ogni mese ci cambia le giornate - È la giornata mondiale delle mestruazioni e serve parlarne. Con un'indagine, un manifesto e sei proposte firmate We World ... iodonna

Young Azzurra, Maddalena Spanu sul podio del Campionato Mondiale WingFoil Racing in Turchia - Young Azzurra, Maddalena Spanu sul podio del Campionato mondiale WingFoil Racing in Turchia - Si è conclusa domenica la prima tappa del Campionato mondiale WingFoil Racing in Turchia e Maddalena ... Cinque giornate molto impegnative in cui, a seguito di una prima giornata senza vento, le ... nauticareport

Palermo non sembra essere città per cicilisti, comitato chiede al Comune di intervenire - Palermo non sembra essere città per cicilisti, comitato chiede al Comune di intervenire - La proposta del gruppo "Per una mobilità sostenibile anche a Palermo". Il comitato civico ha avanzato alcune proposte in vista del 3 giugno. blogsicilia