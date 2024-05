Giorgio Manetti da Uomini e Donne al singolo trash con Gianni Drudi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Che fine ha fatto, ovvero il famigerato "gabbiano George" che Gemma Galgani, in quell'occasione diventata Gems', ha rincorso per mesi e che ancora oggi rimpiange? Per chiarire il quadro, vanno fatte alcune precisazioni: l'ambito è quello di, dating show condotto da Maria De Filippi dal quale sono emersi diversi personaggi del sottobosco televisivo. Era il 2016 quando aè andato in scena quello che potremmo definire 'Melodrama', per citare il titolo dell'ultimodi Angelina Mango: Gemma Galgani, dama del trono over, si è innamorata diManenti. La loro storia è durata qualche mese, dopodiché si è trascinata per un tempo sin troppo lungo. A cadenza quasi regolare ogni anno si è vociferato di un possibile ritorno diall'interno del dating show di Canale 5, ma il suo volto non è mai tornato davanti agli occhi di Gemma Galgani e dei telespettatori.