Giorgia Meloni a Caivano per l’inaugurazione del centro sportivo

(Di martedì 28 maggio 2024) E’ attesa alle ore 11 la visita del presidente del Consiglio,, a. Per l’occasione,partecipera’ aldeldi Via Necropoli. Sul rione di edilizia popolare si sono accesi i riflettori del governo, dopo il caso dello stupro dello scorso luglio ai danni di due bambine di 10 e 12 anni. A fine agosto la presidente del Consiglio e’ stata in visita proprio ainsieme al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e al ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.aveva incontrato il parroco, Maurizio Patriciello, impegnandosi a migliorare le condizioni dell’area, promettendo che il territorio sarebbe stato “radicalmente bonificato” e dotato di tutti i servizi mancanti.