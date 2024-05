Giorgia Meloni a Caivano le parole di don Patriciello | Lo Stato è arrivato via i don Abbondio dalle chiese

Caivano rinasce dalle ceneri in cui l’avevano sepolta criminalità, abbandono e degrado. Ma il governatore De Luca fatica a riconoscere impegno e successo del governo , così don Patriciello raccoglie il guanto di sfida e ripercorrendo origine, tappe e risultati, replica coi fatti alle sterili ... secoloditalia

Inaugurato l'impianto sportivo, nel parco Verde, primo passo per la rigenerazione urbana avviata dopo l'orribile vicenda di violenza ai danni di due ragazzine a Caivano .Continua a leggere fanpage

Meloni al centro sportivo di Caivano: 'Faremo vincere lo Stato sul crimine organizzato' - Meloni al centro sportivo di caivano: 'Faremo vincere lo Stato sul crimine organizzato' - "Benché la sfida di caivano sia stata una delle mie principali scommesse, una delle principali scommesse del governo, forse non ero preparata stamattina all'emozione e all'impatto della differenza di ... ansa

Giorgia Meloni a Caivano per l’impianto nell’ex Delphinia: “Lo Stato può fare la differenza. Tutto merito di don Patriciello” - Giorgia Meloni a caivano per l’impianto nell’ex Delphinia: “Lo Stato può fare la differenza. Tutto merito di don patriciello” - Inaugurato l'impianto sportivo, nel parco Verde, primo passo per la rigenerazione urbana avviata dopo l'orribile vicenda di violenza ai danni di due ragazzine ... fanpage

Caivano, Don Patriciello: “oggi i delinquenti sono dispiaciuti” - caivano, Don patriciello: “oggi i delinquenti sono dispiaciuti” - caivano (Na), 28 mag. (askanews) – “Oggi celebriamo la Pasqua ma siamo passati attraverso il venerdì santo. Non avrei scommesso un euro, ma il governo è arrivato. Io oggi vedo e ancora faccio fatica a ... askanews