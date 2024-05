Giolina – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 28 maggio 2024)Via Felice Bellotti, 6 – 20129Tel. 02/76006379 Sito Internet: www..it Tipologia: pizzeria Prezzi: antipasti 5/12€, pizze 8/18€, dolci 6/7€ Chiusura: mai OFFERTAe la pizza napoletana: un connubio ormai più che consolidato del quale fa parte anche, pizzeria gourmet situata a due passi da Porta Venezia. Il menù propone, oltre a qualche antipasto e a una sezione dedicata agli amanti degli hamburger, 16 pizze diverse, tra cui una vegana, tutte battezzate con nomi femminili. Per la prova di quest’anno abbiamo deciso di iniziare con una bruschetta con stracciatella pugliese, alici di Cetara e fiori di zucca, dal pane troppo duro e leggermente bruciato e ingredienti non proprio eccellenti. A seguire, le due pizze provate hanno rivelato un impasto abbastanza fragrante e leggero, con il cornicione pronunciato e cotto bene, ma solo una delle due ci ha convinti appieno in merito all’equilibrio generale.