Ginnastica ritmica Ceroni dt del Club Atletico Faenza agli Europei con Greta Collaku

(Di martedì 28 maggio 2024) Giada, direttrice tecnica della sezione didel, ha segnato un traguardo significativo nella sua carriera da allenatrice accompagnando per la prima volta una delle sue atlete, svoltisi a Budapest dal 23 al 26 maggio.è la ginnasta che ha debuttato in questa competizione di altissimo livello, rappresentando i colori della bandiera albanese.è infatti la prima atleta della sua nazione a parteciparedi. La prossima tappa sarà la World Cup che si terrà a Milano.

Budapest , 26 maggio 2024 – Sei medaglie di cui due d’oro. Dopo il primo posto di Sofia Raffaeli alla palla, le Farf alle si piazzano davanti a tutti nella finale ai 5 cerchi al Campionato Europeo di Budapest , in Ungheria. Ieri l’argento nel concorso generale e il secondo posto nel team ranking - ... sport.quotidiano

l’Italia ha chiuso in maniera fragorosa la propria avventura agli Europei 2024 di Ginnastica ritmica . Le Farfalle hanno infatti conquistato la med agli a d’oro nella finale di specialità con i cinque cerchi , facendo così suonare l’Inno di Mameli a Budapest (Ungheria). Dopo lo splendido secondo posto ... oasport

AGI - l'Italia della ginnastica ritmica , tra Sofia Raffaeli e le 'Farf alle ', ha ormai spiccato il volo con destinazione 'Olimpiadi di Parigi 2024'. In mezzo ci saranno da onorare le finali di Coppa del mondo che si terranno al Forum di Milano (21-23 giugno). l'Italia della ritmica ha concluso la ... agi

