Gigi D’Alessio choc sul terremoto a Napoli | Ho paura

(Di martedì 28 maggio 2024)teme il peggio per la sua amata città e non solo, mentre vive un clima di preoccupazione generale, e da ambasciatore dinel mondo si racconta parlando dei suoi timori che matura da uomo e artista in una nuova intervista. L’intervento si registra alla presentazione del nuovo album del cantante, titolato Fra – dalla lingua napoletana “Fratello”- che in queste ore segna un primo grande traguardo. Ossia il titolo di tendenza su YouTube Italia per la musica, raggiunto con il video del brano realizzato dall’artista in duetto con il giovane collega cantautore e hitmaker, Geolier: “Senza tuccà”.si dichiara preoccupato per la città diIntervistato alla presentazione del suo ultimo album “Fra”,ha voluto affrontare un tema molto delicato: «Come uomo adesso hodelche c’è a, perché sono fenomeni che non riusciamo a controllare».