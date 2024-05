Gigi D’Agostino Il Dramma | Ecco Perché È Sparito Dalla Tv!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 28 maggio 2024), il: in una lunga intervista rilasciata a Verissimo, il conduttore e produttore ha raccontato i motivi che l’hanno passato ad assentarsitv.cosa ha detto!, conduttore radiofonico, disc jockey e re della dance in Italia, èsia dalle telecamere sia dal suo lavoro per diverso tempo. Ora è avvenuto il suo ritorno in televisione, in particolare a Verissimo, in occasione del qualeha avuto modo di raccontare i motivi del suo allontanamento, ed il periodo difficile che ha vissuto., il: ho avuto una brutta malattia!è stato assentetelevisione per molto tempo, ed ovviamente sono stati in molti ad accorgersene. Il suo grande ritorno è avvenuto in occasione del Festival di Sanremo 2024.