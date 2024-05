Gigi D’Agostino bandito dall’Oktoberfest | L’Amour Toujours usata per intonare cori razzisti – Il video

(Di martedì 28 maggio 2024) Le immagini dalla festa di giovani ricchi dell’alta borghesia che da un esclusivo locale dell’isola di Sylt – al largo delle coste tra Germania e Danimarca – sulle note deintonanoe xenofobi erano diventate virali e provocato la reazione della politica, con il cancelliere Olaf Scholz che li aveva definiti «slogan disgustosi e inaccettabili». Poi erano emersi dalla retesimili, risalenti anche all’anno scorso, con lo stesso coro oltraggioso: «Germania ai tedeschi, via gli stranieri». A fare da colonna sonora a quelle frasi, sempre il celebre brano del deejay italiano, tirato suo malgrado in ballo in questa vicenda. «La mia canzone parla solo d’amore, un sentimento meraviglioso, grande e intenso che unisce le persone», si è sentito di dire l’incolpevole artista, che proprio in queste settimane tornerà a esibirsi dopo una lunga assenza dovuta a una malattia aggressiva.

