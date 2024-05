Giboli Edison | Mio percorso sfidante e portatore motivazione nel voler crescere

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) Milano, 28 mag. – (Adnkronos) – ?Il mionon è stato dei più facili, è stato molto, ma è anche stato questo che mi ha dato tantanelimparare,e fare bene. Ad oggi credo di aver fatto dei passi in avanti, ma ho ancora tanto da fare, tanto da imparare. A partire da gennaio 2025, infatti, seguirò un master al Politecnico in Energy Management proprio per cercare di fare carriera un passo alla volta?. Sono le dichiarazioni di Laura, responsabile Sviluppo Piccole Derivazioni Idroelettriche di, a margine della prima edizione italiana dello Stem Women Congress, un grande evento finalizzato a dare visibilità e risonanza alle donne specializzate in materie STEM. ?Mi piace definire una parte del mio lavoro con la dicitura ?shopping di centrali idroelettriche?, ovvero tutta la parte di acquisizioni di centrali idroelettriche già esistenti – spiega– Mi sono resa conto che è facile da capire anche quando faccio le testimonianze nelle scuole: se dico ?shopping di centrali idroelettriche? capiscono tutti di cosa si parla se mi riferisco all? M&A?.